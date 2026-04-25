 الرئيس الإيراني يحث مواطني بلاده على ترشيد استهلاك الكهرباء - بوابة الشروق
السبت 25 أبريل 2026 3:20 م القاهرة
الرئيس الإيراني يحث مواطني بلاده على ترشيد استهلاك الكهرباء

طهران - (د ب أ)
نشر في: السبت 25 أبريل 2026 - 3:05 م | آخر تحديث: السبت 25 أبريل 2026 - 3:05 م

دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مواطني بلاده، اليوم السبت، إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك بعد أن تسببت الغارات الأمريكية والإسرائيلية في أضرار جسيمة بالبنية التحتية للطاقة بالجمهورية الإسلامية، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام حكومية.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الرئيس بزشكيان أكد أن الحكومة تستهدف "ضبط استهلاك" الكهرباء.

وقال بزشكيان: "بدلاً من إشعال عشرة مصابيح في المنزل، نكتفي باثنين. ما العيب في ذلك؟"

وأضاف، أن الولايات المتحدة وإسرائيل "دمّرتا بنيتنا التحتية"، مشيراً إلى الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية.


قد يعجبك أيضا

