أعلن رئيسا الوزراء الإسرائيليان السابقان نفتالي بينيت ويائير لابيد، اليوم الأحد، أنهما سيوحدان جهودهما في الانتخابات المقبلة في محاولة مشتركة للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان بينيت ولابيد، قد توليا رئاسة الوزراء ضمن اتفاق تناوب كجزء من حكومة ائتلافية شكلاها عام 2021. ويخططان الآن لدمج حزبيهما في كيان واحد برئاسة بينيت.

وقال حزب "يش عتيد" بزعامة لابيد في بيان إن "هذه الخطوة تهدف إلى توحيد المعسكر، وإنهاء الانقسامات الداخلية، وتركيز جميع الجهود على الفوز في الانتخابات الحاسمة المقبلة".

ومن المقرر أن يعقد بينيت ولابيد مؤتمرا صحفيا مشتركا في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وكان اتفاق الائتلاف لعام 2021 قد أنهى 12 عاما من حكم نتنياهو، حيث شغل بينيت منصب رئيس الوزراء في السنة الأولى قبل أن يتفكك الائتلاف، ثم تولى لابيد المنصب بشكل مؤقت خلال الأشهر الستة الأخيرة، إلى أن أعادت الانتخابات نتنياهو إلى السلطة.

ومنذ ذلك الحين، يشغل لابيد منصب زعيم المعارضة في إسرائيل، بينما ابتعد بينيت لفترة عن الحياة السياسية.

ويحمل الرجلان اختلافات أيديولوجية، إذ يعد بينيت يهوديا أرثوذكسيا ويتبنى مواقف متشددة تجاه الفلسطينيين، في حين أن لابيد علماني وينظر إليه على أنه أكثر اعتدالا. ومع ذلك، فقد تمتع الاثنان بعلاقة عمل وثيقة خلال فترة ائتلافهما القصيرة.

ويهدف تحالفهما إلى توحيد معارضة منقسمة لا يجمعها الكثير، باستثناء معارضتها المشتركة لنتنياهو.