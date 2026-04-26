سفير اليونان يعلن الاستعداد للتعاون مع التلفزيون المصري بمجالات الدراما والوثائقيات والموسيقى

استقبل الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، السفير اليوناني في القاهرة نيقولاوس باباجيورجيو بماسبيرو.

وأشاد السفير اليوناني، بالعلاقات المصرية اليونانية التي تشهد مرحلة تعاون وتفاهم، تم تتويجها برفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأعلن السفير اليوناني، عن الاستعداد للتعاون بين التليفزيون المصري والتليفزيون اليوناني، وتبادل المحتوى في مجالات الدراما والوثائقيات والموسيقى.

بدوره، أشاد المسلماني، بالعلاقات الوثيقة بين القاهرة وأثينا، والنقلة الكبيرة التي شهدتها العلاقات الثنائية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ورحب رئيس الوطنية للإعلام باستضافة حفل موسيقي يوناني كبير على مسرح ماسبيرو بموسم الصيف الجاري.

وكان في استقبال السفير اليوناني في مسرح ماسبيرو المخرج مجدي لاشين، أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، والمخرج محمد إبراهيم الجوهري، رئيس التليفزيون، والإعلامية دينا عثمان، رئيسة قناة نايل تي في إنترناشونال، والإعلامية عواطف أبو السعود، نائب رئيس القناة الثانية، والإذاعية منى نجم.