مصرع فتاة وإصابة 6 أطفال في حادث تصادم بالمنطقة الصناعية بطهطا

​لقي شاب حتفه وأصيب 6 أطفال بجروح متفاوتة، إثر وقوع حادث تصادم دام بين سيارة نقل ودراجة نارية "تروسيكل" بمنطقة المنطقة الصناعية غرب مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وكان اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بالواقعة، وبالانتقال والفحص تبين مصرع "شهد ع. ب" (17 عاما)، فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من "أحمد ع. ب" (10 أعوام)، و"خالد م. خ" (11 عاماً)، و"ملك م. ع" (15 عاما)، و"محمد ج." (11 عاما)، و"بشوي ل. غ" (11 عاما)، و"مروان ع. ع" (12 عاما).

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الجثة والمصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقي العلاج اللازم، فيما تولت الأجهزة الأمنية معاينة الموقع ورفع آثار الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.