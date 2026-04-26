باكستان: الاتصالات غير المباشرة بين أمريكا وإيران لا تزال قائمة رغم تصاعد التوتر

قال مسئولان باكستنيان تحدثا لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، اليوم الأحد، إن الاتصالات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال قائمة رغم تصاعد التوتر، في ظل استمرار تحركات دبلوماسية تقودها إسلام آباد.

وأضاف المسئولان، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يُتوقع أن يصل إلى العاصمة إسلام آباد مساء الأحد، في زيارة ثانية خلال يومين بعد جولة قصيرة إلى سلطنة عُمان.

وأوضح المسئولان، اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن عراقجي عرض خلال زيارته السابقة موقف طهران بشأن إنهاء النزاع على رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير ووزير الخارجية إسحاق دار ومسئولين آخرين، مؤكدين أنه "لا توجد في الوقت الحالي خطط لعودة مبعوثين أمريكيين للمشاركة في المحادثات".