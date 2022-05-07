إعلام ألماني: أجهزة حكومية تعرضت لهجوم سيبراني مطلع الأسبوع

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أفادت مجلة «دير شبيجل» الألمانية، بأنّ بعض الأجهزة الحكومية في البلاد تعرضت لهجوم سيبراني مطلع الأسبوع الجاري.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن المجلة قولها إنّ الهجوم استهدف مواقع الشرطة الاتحادية الألمانية وقسم القضايا الجنائية والبوندستاج، والموقع التابع للحزب الاشتراكي الديمقراطي والخاص بالمستشار أولاف شولتز.

من جانبه، أكد المتحدث باسم البوندستاج، عدم وقوع أي أضرار نتيجة الهجوم، فيما تحدثت بعض الأجهزة الأخرى عن حالات عمل مواقعها ببطء.

وأفادت «دير شبيجل» بأن الهجوم نفذته جماعة الهاكرز "Killnet" التي يزعم أنها على صلة بروسيا.

وأشارت المجلة إلى أن هذه الجماعة كانت تقف وراء الهجمات السيبرانية على مصرف KfW الألماني الكبير ومطاري بريمن وهامبورج في أوائل أبريل الماضي.