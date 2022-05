استهدف الجيش الأوكراني، سفينة روسية ضخمة في جزيرة الأفعى وسط البحر الأسود بواسطة طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار".

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، عبر حسابها عبر موقع «تويتر»، السبت، مقطع فيديو يوثق ضرب الجيش للسفينة الروسية من طراز «سيرنا».

وقالت الوزارة الأوكرانية التي تعطي تحديثات يومية على سير المعارك الميدانية ضد الجيش الروسي، في مختلف الجبهات، إنّ صواريخ طائرة «بيرقدار» دمرت سفينة روسية أخرى.

وأضافت: «يتعلق الأمر هذه المرة بسفينة من مشروع سيرنا».

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the "Serna" project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island - at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX