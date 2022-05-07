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فيديو.. الجيش الأوكراني يستهدف سفينة روسية ضخمة في جزيرة الأفعى

أحمد علاء
نشر في: السبت 7 مايو 2022 - 5:13 م | آخر تحديث: السبت 7 مايو 2022 - 5:13 م

استهدف الجيش الأوكراني، سفينة روسية ضخمة في جزيرة الأفعى وسط البحر الأسود بواسطة طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار".

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، عبر حسابها عبر موقع «تويتر»، السبت، مقطع فيديو يوثق ضرب الجيش للسفينة الروسية من طراز «سيرنا».

وقالت الوزارة الأوكرانية التي تعطي تحديثات يومية على سير المعارك الميدانية ضد الجيش الروسي، في مختلف الجبهات، إنّ صواريخ طائرة «بيرقدار» دمرت سفينة روسية أخرى.

وأضافت: «يتعلق الأمر هذه المرة بسفينة من مشروع سيرنا».

وتأتي هذه العملية عشية العرض التقليدي لأسطول البحر الأسود الروسي المقرر في 9 مايو من هذا العام.

وسفينة سيرنا أو «بروجيكت 11770» بحسب التسمية التقنية الروسية، هي فئة من سفن الإنزال قامت ببنائها شركة Vostochnaya Verf التي صنعت نحو 12 سفينة من نفس الصنف بين عامي 1994 و 2014.

ودمرت القوات الأوكرانية، السفينة الروسية في ما يعرف بـ«جزيرة الأفعى» في البحر الأسود، بالقرب من دلتا الدانوب.

ولهذه الجزيرة دور مهم في تحديد المياه الإقليمية الأوكرانية، وهي الآن منطقة حاسمة من المناطق التي تنطلق منها دفاعات البحرية الأوكرانية.


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