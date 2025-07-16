سام مرسي يقترب من الانتقال إلى نادي الكويت

اقترب الدولي المصري سام مرسي، قائد فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي، من الانتقال إلى نادي الكويت الكويتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر، بحسب ما أفادت به شبكة "سكاي سبورتس" وعدد من وسائل الإعلام البريطانية.

وذكرت التقارير أن مرسي، البالغ من العمر 33 عامًا، بات على أعتاب التوقيع الرسمي، حيث توجه إلى الكويت من أجل إنهاء التفاصيل النهائية الخاصة بالعقد الجديد، في خطوة تمثل منعطفًا مهمًا في مسيرته الاحترافية، لاسيما على الصعيد المالي والأسري.

وكشفت "سكاي سبورتس" أن إدارة إيبسويتش وافقت على السماح برحيل اللاعب مجانًا، رغم تبقي عام كامل في عقده الممتد حتى صيف 2026، وذلك تقديرًا لما قدمه من أداء مميز ودور قيادي داخل غرفة الملابس منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في صيف 2021.

كما أشارت إلى أن هناك اتفاقًا سابقًا بين الطرفين يقضي بعدم الوقوف أمام رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية جديدة حال تلقيه عرضًا مناسبًا من أندية منطقة الشرق الأوسط، وهو ما تحقق من خلال العرض السخي المقدم من نادي الكويت.

ويأمل سام مرسي في أن يشكل انضمامه إلى الدوري الكويتي بداية لمرحلة جديدة في مسيرته، بعد مسيرة ناجحة في الملاعب الإنجليزية، حيث مثل عدة أندية وترك بصمة واضحة بفضل أدائه القتالي وشخصيته القيادية داخل المستطيل الأخضر.