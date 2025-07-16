الأمم المتحدة: سوء التغذية تضاعف في غزة

ذكرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن سوء التغذية تضاعف بين الأطفال في قطاع غزة منذ فرضت إسرائيل قيودا صارمة على دخول الغذاء في مارس الماضي.

ويزداد الجوع بين سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة منذ انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار في مارس لمواصلة الحرب وحظرت دخول جميع الأغذية والإمدادات الأخرى إلى غزة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى الضغط على حركة حماس كي تفرج عن المحتجزين.

وخففت من الحصار بشكل طفيف في أواخر مايو، حيث سمحت بدخول القليل من المساعدات.

ووصفت منظمات أممية إنذاك المساعدات، التي سمحت إسرائيل بدخولها إلى القطاع، بأنها قطرة في محيط.

وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إنها فحصت حوالي 16 ألف طفل دون سن الخامسة في عياداتها في يونيو.

وخلصت إلى أن 10.2% منهم يعانون سوء التغذية الحاد، مقارنة بـ5.5% من 15 ألف طفل فحصتهم في مارس.