 القناة 12 الإسرائيلية: أمريكا طلبت من إسرائيل وقف الهجمات على الجيش السوري في السويداء - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 يوليه 2025 10:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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القناة 12 الإسرائيلية: أمريكا طلبت من إسرائيل وقف الهجمات على الجيش السوري في السويداء


نشر في: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 10:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 10:43 م

أفادت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن طلبت من إسرائيل وقف هجماتها ضد الجيش السوري في جنوب سوريا.

وقال مراسل القناة 12 باراك دافيد نقلا عن مسؤول أمريكي كبير لم يذكر اسمه: "الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل وقف هجماتها على قوات الجيش السوري"، مضيفا أن "تل أبيب وعدت واشنطن بوقف هجماتها اعتبارا من مساء اليوم".

وفي السياق ذاته، صرح مصدر سياسي إسرائيلي لقناة "نيوز 14" العبرية بأن الهجمات على سوريا والسياسة الهجومية المتبعة فيها يتم تنسيقها بشكل كامل مع الولايات المتحدة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء مهاجمة آليات عسكرية تابعة للنظام السوري في السويداء، بينها دبابات وناقلات جند مدرعة، "بتوجيه من المستوى السياسي"، وذلك بعد وقت وجيز من إعلان مشترك صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، يؤكد الإيعاز للجيش، بمهاجمة قوات النظام السوري، والأسلحة التي أُدخلت إلى السويداء.

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