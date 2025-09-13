المكتب الأممي للشئون الإنسانية: إسرائيل حكمت بالإعدام على مدينة غزة

قالت متحدثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) أولجا تشيريفكو، إن إسرائيل فرضت حكما بالإعدام على مدينة غزة، مشيرة إلى أن الفلسطينيين لم يعد أمامهم سوى الاختيار بين مغادرة المدينة أو الموت.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته عبر اتصال مرئي من منطقة دير البلح جنوب قطاع غزة، تحدثت فيه إلى مجموعة من الصحفيين العاملين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت تشيريفكو: "حُكم على مدينة غزة بالإعدام، إما المغادرة أو الموت، حيث أُمر مئات الآلاف من المدنيين المنهكين والمرهقين والمذعورين بالفرار إلى منطقة مكتظة، في إشارة إلى إنذارات إسرائيل لتهجير سكان مدينة غزة واحتلالها.

وشددت المسئولة الأممية على ضرورة وقف العنف المروع في غزة، قائلة: "نحن بحاجة لقرارات عاجلة لتمهيد الطريق أمام سلام دائم قبل فوات الأوان؛ أصوات لإسكات القنابل، وأفعال لوقف إراقة الدماء".

وأكدت تشيريفكو ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة عبر جميع المعابر والممرات الحدودية، بما في ذلك الشمال، قائلة: "إن سكان غزة لا يطلبون صدقات، بل يريدون الحق في العيش بأمان وكرامة وسلام".

وفي وقت سابق من اليوم، جدد جيش الاحتلال دعواته إلى سكان المدينة لمغادرتها والنزوح نحو جنوب القطاع، في وقت تتواصل الاستعدادات العسكرية من أجل اجتياح مدينة غزة.

وزعم أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان على منصة إكس، اليوم السبت، أن أكثر من ربع مليون من السكان والمقيمين في مدينة غزة انتقلوا إلى خارج المدينة.

وأضاف: «أحثكم يا سكان غزة، من أجل سلامتكم انتهزوا شارع الرشيد وانتقلوا فورًا إلى المنطقة الانسانية في المواصي والى المناطق الخالية في مخيمات الوسطى مثلما نشرنا يوم أمس حيث ستتمتعون هناك من استجابة إنسانية أفضل بكثير بما فيها الخدمات الصحية».