صرح المتحدث باسم المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كردستان العراقي، كاروان ستوني، بأن حوالي 50 حافلة تقل معتمرين من إقليم كردستان والعراق توقفت عند معبر عرعر الحدودي على الجانب السعودي، إذ كان المبرر وجود مواد كحولية ومخدرات في داخل الحافلات.

وقال كاروان ستوني، لشبكة رووداو الإعلامية، شبكة كردية تبث من أربيل بإقليم كردستان: "في منتصف الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، حدث زحام على الجانب السعودي؛ ولم تكن هناك مشكلة على الجانب العراقي، ونتيجة لذلك تم احتجاز حوالي 50 حافلة للمعتمرين لفترة من الوقت".

وأضاف: "أبلغتنا هيئة الحج العراقية أن السبب وجود مواد غير مصرح بها للسعودية في إحدى المركبات، ووفقاً لمعلوماتنا، الحافلة ليست من إقليم كردستان".

وأوضح ستوني: "غادر جميع المعتمرين البوابة باتجاه السعودية حوالي الساعة 07:00 صباح اليوم، بعد احتجازهم لمدة 18 ساعة تقريباً".

وأردف: "نؤكد لأولئك الذين هم في طريقهم أو يرغبون في الذهاب إلى السعودية لأداء العمرة، أنه لا توجد مشكلة، وأن التأخير كان فقط بسبب التفتيش، وإلا فإن جميع الرحلات مستمرة".

وأضاف: "تباطؤ إرسال المعتمرين لدرجة أنه بالأمس تم إرسال 10 حافلات فقط في أربع ساعات".

وأشار إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً مع هيئة الحج والعمرة العراقية، لافتًا إلى أنهم على تواصل لحل المشاكل والعقبات.