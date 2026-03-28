-القتلى هم مراسل "المنار" علي شعيب ومراسلة "الميادين" فاطمة فتوني وشقيقها المصور محمد فتوني

-الجيش الإسرائيلي يقر بقتل شعيب ويزعم أنه على ارتباط بـ"حزب الله"

-نادي الصحافة في لبنان: ندعو إلى تحرك فاعل لحماية الصحفيين وملاحقة مرتكبي الجرائم بحقهم

قتل 3 صحفيين وشخص رابع، السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كانوا يستقلونها قرب مدينة جزين جنوبي لبنان.

وبحسب مراسل الأناضول القتلى هم مراسل قناة "المنار" علي شعيب، ومراسلة قناة "الميادين" فاطمة فتوني، إضافة إلى شقيقها المصور محمد فتوني، وشخص رابع لم تعرف هويته بعد.

وتعقيبا على ذلك، قال نادي الصحافة في لبنان، في بيان، إنه "بحزن شديد نبأ استشهاد المراسل شعيب والمراسلة فتوني وزميلهما المصور، جراء اعتداء إسرائيلي".

وأدان "بشدة هذه الجريمة الجديدة التي تستهدف الصحفيين"، ودعا إلى "تحرك فاعل من أجل حماية الصحافيين والعاملين في الحقل الإعلامي، وتحييدهم عن الصراعات العسكرية".

كما دعا "المنظمات الدولية إلى التحرك الفاعل، من أجل توفير مظلة دولية لحماية الصحافيين في لبنان، وملاحقة مرتكبي الجرائم بحقهم".

*إسرائيل تقر

بدوره، أقر الجيش الإسرائيلي بقتل شعيب، وزعم في بيان، أنه "عنصر في وحدة الاستخبارات التابعة لوحدة قوة الرضوان في حزب الله الإرهابي".

وكعادته في استهداف الصحفيين، ادعى الجيش الإسرائيلي أن شعيب "عمل في صفوف حزب الله الإرهابي متخفيا بصفة صحفي في شبكة المنار، حيث دأب بشكل منهجي على كشف مواقع قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان، وكان على تواصل مستمر مع عناصر إرهابية أخرى".

كما زعم أنه "عمل على التحريض ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل، مستخدمًا منصته كوسيلة لنشر مواد دعائية لحزب الله".

ومتوعدا بالتصعيد، ختم الجيش الإسرائيلي بيانه بالقول: "سنواصل بقوة ضد حزب الله الإرهابي الذي قرر الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام الإيراني"، وفق تعبيراته.

وقبل نحو ساعة، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق البراد في جزين جنوبي لبنان، دون تفاصيل.

وشنت إسرائيل هجمات جوية ومدفعية على 42 بلدة ومدينة ومنطقة في لبنان، منذ فجر السبت، معظمها في الجنوب، وفق الوكالة.

وأسفر عدوان إسرائيل الموسع على لبنان منذ 2 مارس الجاري عن 1142 شهيدا و3 آلاف و315 جريحا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

ويأتي عدوان إسرائيل الموسع على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها هي والولايات المتحدة على إيران، حليفة "حزب الله" منذ 28 فبراير الماضي، والتي خلفت مئات القتلى، أبرزهم المرشد علي خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.