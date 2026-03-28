الحرس الثوري: تدمير 122 قنبلة عنقودية أسقطتها مقاتلات أمريكية وإسرائيلية في محافظة فارس

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تدمير 122 قنبلة عنقودية أسقطتها مقاتلات أمريكية وإسرائيلية قبل أيام، في محافظة فارس.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، قال نائب رئيس قسم العلاقات العامة والدعاية في الحرس الثوري، إن «الطائرات المعادية ألقت هذه القنابل العنقودية قبل أيام على مدنيين أبرياء في قرية كفري بمدينة شيراز، وإحدى المدن المجاورة».

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ هجمات استهدفت مواقع داخل العاصمة الإيرانية طهران، في خطوة تعكس تصعيدًا عسكريًا لافتًا في المنطقة.

وأوضح الجيش أن الضربات طالت أهدافًا متعددة في أنحاء العاصمة، دون الكشف عن طبيعة هذه الأهداف أو حجم الخسائر الناتجة عنها.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، وسط تبادل للهجمات وتهديدات متزايدة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وتشير هذه التحركات إلى اتساع رقعة المواجهة، بما ينذر بتداعيات خطيرة على استقرار المنطقة خلال الفترة المقبلة.



