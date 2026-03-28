الرئيس اللبناني: استهداف إسرائيل للإعلاميين جريمة سافرة

أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون استهداف إسرائيل للإعلاميين، اليوم السبت، على طريق جزين في جنوب لبنان، معتبرا أنها "جريمة سافرة تنتهك جميع الأعراف والمعاهدات التي يتمتع الصحفيون".

وقال الرئيس عون، في بيان صحفي، "مرة أخرى يستبيح العدوان الإسرائيلي أبسط قواعد القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، باستهدافه مراسلين صحفيين، هم في النهاية مدنيون يقومون بواجب مهني".

وأضاف، "إذ ندين بشدة هذا الاعتداء نُطالب الجهات الدولية كافة التحرك لوقف ما يحصل على أرضنا، ونكرر العزاء لذوي الشهداء وللجسم الصحفي والإعلامي في لبنان ".

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة جزين في الجنوب ما أدى إلى مقتل مراسل قناة " المنار" المحلية علي شعيب، ومراسلة قناة "الميادين" فاطمة فتوني، والمصور محمد فتوني.