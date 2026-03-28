آلاف الاحتجاجات المرتقبة في أنحاء الولايات المتحدة ضد سياسات ترامب

تستعد مدن ومناطق في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، اليوم السبت، لاستضافة موجة واسعة من الاحتجاجات ضمن أحدث تحركات حركة "لا ملوك" المعارضة لسياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وإدارته.

ويؤكد المنظمون أنه من المقرر تنظيم أكثر من 3200 فعالية في جميع الولايات الخمسين، في ما يأملون أن يكون أكبر يوم احتجاج سلمي تشهده البلاد في تاريخها، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكانت تحركات سابقة للحركة قد نجحت في جذب ملايين المشاركين، ما يعكس اتساع نطاقها الشعبي.

ومن المتوقع أن تتركز أبرز الاحتجاجات في مدن كبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس وواشنطن العاصمة، إضافة إلى منطقة "توين سيتيز" في ولاية مينيسوتا، إلا أن المنظمين أشاروا إلى أن نحو ثلثي المشاركين سيأتون من خارج المراكز الحضرية الكبرى، مع تسجيل زيادة تقارب 40% في مشاركة المناطق الأصغر مقارنة بأول تحرك للحركة في يونيو الماضي.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، يشير المنظمون إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المشاركين والمنظمين، حتى في ولايات تُعد تقليديا مؤيدة للحزب الجمهوري مثل آيداهو ووايومنج ومونتانا ويوتا.

كما لفتوا إلى تنامي الحراك في مناطق ضواحي تُعد حاسمة انتخابيا، من بينها مقاطعات في بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا.

في المقابل، قللت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيحيل جاكسون، من أهمية هذه التحركات، ووصفتها بأنها "جلسات علاج لاضطراب ترامب"، معتبرة أنها لا تهم سوى وسائل الإعلام.

وتعود بداية حركة "لا ملوك" إلى العام الماضي، حيث انطلقت في يوم عيد ميلاد ترامب في 14 يونيو، وتمكنت من حشد ما بين أربعة إلى ستة ملايين مشارك في نحو 2100 موقع.

وقد ركزت احتجاجات أكتوبر بشكل كبير على تداعيات الإغلاق الحكومي، إلى جانب الغضب من سياسات الهجرة الفيدرالية ونشر قوات الحرس الوطني في عدد من المدن الكبرى، ما ساهم في توسيع قاعدة التأييد الشعبي للحركة.