مقتل وإصابة عدة أشخاص في هجمات أوكرانية وروسية بالمسيرات

أعلن مسئولون في أوكرانيا وروسيا، اليوم السبت، وقوع دمار واسع النطاق وسقوط ضحايا مدنيين جراء هجمات بطائرات مسيرة خلال الليل، تشمل قصف مستشفى للولادة في مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود.

ولقي رجلان حتفهما في مدينة كريفي ريه، بمنطقة دنيبروبتروفسك، جنوبي أوكرانيا، بحسب الإدارة العسكرية المحلية. وأصيب رجلان أيضا ولحقت أضرار بمحطة صناعية واشتعلت فيها النيران.

ولقي شخص حتفه إثر هجوم بطائرة مسيرة في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا بينما أعلن المسئولون في أوديسا عن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين عقب هجوم روسي.

وفي إحدى المقاطعات، أصاب القصف سقف مستشفى للولادة، حسبما قال سيرهي ليساك، رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا، على تطبيق تليجرام.

وأضاف: "لحسن الحظ، تمكن العاملون والمرضى من الوصول إلى مأوى في الوقت المناسب".

كما تعرض طابقان من أحد المباني السكنية لدمار جزئي.

ومن ناحية أخرى، أعلن المسئولون في أجزاء عدة من روسيا عن هجمات أوكرانية جديدة واسعة النطاق بالمسيرات. وفي منطقة ياروسلافل، قتل طفل في منزل، حسبما كتب الحاكم ميخائيل يفرايف.

ونقل الوالدان إلى المستشفى وقد أصيبا بجروح خطيرة. كما أصيبت امرأة في المنزل المجاور.

ووقعت هجمات أوكرانية في تشابايفسك بمنطقة سامارا، جنوبي البلاد، حيث تم قصف منشأة ضرورية لانتاج الصواريخ، بين أهداف أخرى.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية وقوع إجمالي 155 هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة، تم التصدي لها، بما في ذلك على تفير وبيلجورود وكورسك.