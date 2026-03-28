واشنطن بوست: هجمات إيران على دول الخليج قطعت الغذاء والدواء عن الملايين

أفاد مسؤولون إغاثيون أمميون، حسب تقرير صحيفة "واشنطن بوست"، بأن هجمات إيران على دول الخليج أدت إلى قطع الإمدادات الغذائية والأدوية عن ملايين الأشخاص.

وأوضحت المصادر أن 10 آلاف طن من الغذاء المخصص لمئات الآلاف من الأطفال في أفغانستان لم تصل بعد، في حين تأخرت منظمة الصحة العالمية في إرسال شحنة أدوية بقيمة ستة ملايين دولار إلى غزة. كما قد تُحرم 90 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في السودان من الإمدادات الأساسية.

وأشار المسؤولون إلى أن الحرب عطلت طرق الشحن ورفعت أسعار الوقود والتأمين، وأدت لإغلاق المطارات، وتركت منظمات الإغاثة مع أطنان من الإمدادات الأساسية العالقة في المستودعات. حالياً، هناك 70 ألف طن من المواد الغذائية محملة على متن سفن الشحن بوضع انتظار.

وحذر المسؤولون من أنه إذا استمرت الحرب حتى يونيو، فإن برنامج الأغذية العالمي يتوقع أن يواجه 45 مليون شخص إضافي حول العالم جوعاً حاداً.