البنك الدولي يخصص 70% من حزمة بقيمة 100 مليار دولار لإفريقيا

قال مسئول تنفيذي بالبنك الدولي، إنه سوف يُخصص لإفريقيا 70% من أصل 100 مليار دولار جمعها أحد أذرع البنك الدولي لتقديم تمويل ميسور لأشد الدول فقرًا في العالم؛ ما قد يساعد في تخفيف تأثير تراجع المساعدات.

وقال أليكس فان تروتسينبورج، المدير العام في مقابلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "كنا واضحين للغاية أن البنك مازال ملتزما بشدة تجاه إفريقيا"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتظهر البيانات الأولية التي أصدرتها منظمات التعاون الاقتصادي والتنمية في أبريل، انخفاض المساعدة التنموية الرسمية المقدمة للقارة من الدول التي تشكل لجنة المساعدات التابعة لها، بواقع 1% إلى 42 مليار دولار العام الماضي.

ومن المتوقع حدوث المزيد من الانخفاض بعدما خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التمويل لكثير من برامج المساعدات، ووجهت الدول الأوروبية المزيد من الأموال لقطاع الدفاع.