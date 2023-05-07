في تمام السابعة مساء الأربعاء المقبل ١٠ مايو الجاري، يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما، أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم "مقاهي وأزمنة" للمخرج الراحل سميح منسي الذي رحل عن عالمنا يناير الماضى.



الفيلم ينتمي إلى نوعية الأفلام التسجيلية الطويلة، ويتناول المقهى الشعبي والمقاهي الخاصة بالمثقفين والتي كانت تعد مكان تلاقي وارتباط ثقافي واجتماعي بين المفكرين والأدباء.



من جهتها، أشادت المونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما بالبصمات الهامة التي وضعها المخرج الراحل سميح منسي بالسينما التسجيلية والروائية من خلال مشواره الفني الحافل ومن أهم أعماله فيلم "للذاكرة وقائع" وفيلم "أوان البحر" وفيلم "نازلين التحرير" وفيلم "واحد كابتشينو" وكان آخر أفلامه التسجيلية فيلم "سيرة البطل الشعبي" من إنتاج المركز القومي للسينما.