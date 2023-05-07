جاكبو مشيدا بأرقام صلاح: محظوظون باللعب معه

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أشاد الهولندي كودي جاكبو مهاجم نادي ليفربول، بقدرات زميله في الفريق النجم المصري محمد صلاح وما يحققه من أرقام مع الريدز.

وتمكن صلاح من تسجيل هدف تاريخي بالنسبة له قاد به الريدز للفوز على برينتفورد في ملعب «أنفيلد»، في إطار منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال تصريحات لقناة ليفربول قال جاكبو: «الجميع يعرف مو صلاح، ربما يعرفونه أفضل مني، إنه لاعب وشخص رائع حقا».

وتابع: «أعتقد أنه كسر أكثر من رقم قياسي منذ انضمامي لليفربول في يناير الماضي، نحن جميعا فخورون به ومحظوظون لوجوده معنا».

وأكمل: «محمد صلاح يساعد الفريق كثيرا بالأهداف التي يسجلها أو يصنعها، وأنا سعيد حقا من أجله».