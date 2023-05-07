 إصابة 28 شخصا إثر تصادم بين سيارتين ميكروباص بزراعي المنيا - بوابة الشروق
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إصابة 28 شخصا إثر تصادم بين سيارتين ميكروباص بزراعي المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 7 مايو 2023 - 3:23 م | آخر تحديث: الأحد 7 مايو 2023 - 3:23 م

شهد الطريق الزراعي السريع "مصر - أسوان" المار على محافظة المنيا، حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص؛ مما تسبب في إصابة 28 شخصا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي السريع "مصر- أسوان"، بالقرب من مدخل مدينة ملوي "طريق السبعين"، مما تسبب في وقوع إصابات كثيرة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية، لموقع البلاغ، وتبين إصابة 28 شخصا من بينهم 6 أشخاص مصابين بإصابات خطيرة، وآخرين مصابين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركة بالطريق الزراعي، ونقل المصابون إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

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