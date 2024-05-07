صوفيا ونواه يتصدران قائمة أسماء المواليد الأكثر شعبية في ألمانيا

تصدر الاسمان "صوفيا" و"نواه" قائمة أسماء المواليد الأكثر شعبية في ألمانيا في العام الماضي.

وأعلنت جمعية اللغة الألمانية اليوم الثلاثاء في فيسبادن أن اسم "إيميليا"، الذي تصدر قائمة أسماء المواليد الإناث لسنوات، تراجع إلى المركز الثاني بفارق ضئيل.

وبحسب بيانات الجمعية، فإن هذه المرة الأولى التي تتصدر فيها "صوفيا" قائمة أسماء المواليد الإناث. وحل في المرتبة الثالثة اسم "إيما".

ويحتل نواه المركز الأول بين أسماء المواليد الذكور منذ عام 2019، يليه في قائمة عام 2023 ماتيو (بتهجاءات مختلفة) وليون.

ومن الأسماء التي انضمت لأول مرة للمراكز العشرة الأولى في القائمة، "ليلا" للإناث و"ليام" للذكور.

وقالت المديرة التنفيذية للجمعية، أندريا-إيفا إيفيلز: "لا تزال قائمة الأسماء الأولى الأكثر شعبية مستقرة بوجه عام"، موضحة أن القائمة لا تزال تهيمن عليها أسماء قصيرة ذات وقع هادئ مثل ميا وإيلا وباول وإميل.

وذكرت إيفيلز أن قائمة أشهر الأسماء الوسطى للمواليد الذكور تشهد عودة قوية لأسماء سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث حل هنا على سبيل المثال اسم ميشائيل في المرتبة الثالثة عشر، ويوهانس في المرتبة الحادية والعشرين، وأندرياس في المرتبة الثانية والعشرين.

ووفقا للبيانات، قدم حوالي 750 مكتب تسجيل في جميع أنحاء ألمانيا ما يقرب من 900 ألف اسم إلى جمعية اللغة الألمانية لتقييم عام 2023. وهذا يعني أن التقييم شمل أكثر من 90% من جميع الأسماء الأولى التي تم تسجيلها العام الماضي.