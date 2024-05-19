وزير دفاع سلوفاكيا: رئيس الوزراء لم يعد في خطر بعد محاولة الاغتيال

صرح روبرت كاليناك وزير الدفاع ونائب رئيس وزراء سلوفاكيا لوكالة أنباء سلوفاكيا اليوم الأحد بأن رئيس الوزراء روبرت فيكو لم يعد في خطر بعد تعرضه لمحاولة اغتيال الأربعاء الماضي.

وتتحسن صحة فيكو، كما أفادت تقارير أمس السبت بأنه حالته مستقرة، وفقا لوزيرة الصحة، زوزانا دولينكوفا.

وخضع رئيس الوزراء السلوفاكي لعملية جراحية ثانية أمس الأول الجمعة، بعد أن حاول مسلحون قتله، فيما قال مسؤولون سلوفاكيون إنها جريمة ذات دوافع سياسية.

ومن المنتظر أن تقرر لجنة من الأطباء يوم غد الاثنين ما إذا كان سيتم نقله أم لا. ويتعافى رئيس الوزراء حاليا بالمستشفى الجامعي في بانسكا بيستريتسا، بالقرب من بلدة هاندلوفا الصغيرة حيث أصيب بالرصاص.