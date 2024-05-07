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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف قوات الاحتلال في موقع كرم أبو سالم العسكري، للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام.

وقالت في بيان مقتضب، إنها قصفت حشودًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع كرم أبو سالم العسكري بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى.

وكانت القسام قد شنت هجوما مماثلا قبل ثلاثة أيام، حيث أطلقت رشقة صواريخ "رجوم" على مقر قيادة الاحتلال وتحشداته داخل موقع كرم أبو سالم العسكري شرق مدينة رفح.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسقوط أربعة قتلى من قواته جراء العملية التي نفذتها كتائب القسام والتي وُصفت بالنوعية.

وأصبحت الأحداث والتطورات في جنوب قطاع غزة محور الاهتمام، بعد توسيع جيش الاحتلال لعملياته العسكرية في مدينة رفح، وصولا إلى إعلان سيطرته على معبر رفح.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، اقتحمت دبابات الاحتلال معبر رفح من الجهة الفلسطينية ورفعت علم كيان الاحتلال داخله.

وتقدمت آليات إسرائيلية عسكرية فجرا باتجاه معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، فيما طالت عدة قذائف مدفعية مبانيه، مع استمرار القصف المكثف تجاه المدينة الحدودية.

وجراء ذلك، أعلنت هيئة المعابر الفلسطينية، توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات، بالكامل، إلى قطاع غزة.