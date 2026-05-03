استشهاد شاب وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب أربعة مواطنين آخرين، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الشاب نايف فراس زياد سمارو (26 عاما)، الذي أصيب بجروح حرجة في منطقة الرأس، برصاص الاحتلال، بالإضافة إلى أربع إصابات أخرى، واحدة في الحوض، وأخرى بالصدر، وإصابتان لطفلين.

ونقلًا عن جمعية الهلال الأحمر، أصيب 40 مواطنًا بالغاز السام المسيل للدموع، تم نقل 10 منها للمستشفى.

وأفادت مصادر طبية في المدينة، بأن زوجة الشهيد سمارو، تخضع حاليًا لعملية في مستشفى رفيديا من أجل وضع مولودها.

وكانت عدة دوريات للاحتلال قد اقتحمت المدينة من حاجز دير شرف، وتمركزت في شارع عصيرة، وانتشرت في المنطقة، وسط مداهمة لعدد من المحال التجارية في مخيم العين وشارع سفيان وسط المركز التجاري.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت، في ظل ازدحام مروري وحركة نشطة للمارة والمتسوقين.

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخدام قوة مفرطة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات استهدفت عدة بلدات ومناطق في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم، واعتقلت الصحفية إسلام عمارنة، كما داهمت منازل في بلدة صيدا في طولكرم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين واعتقلت شابين عقب مداهمة منزلهما، واختطفت اثنين آخرين في قرية عرانة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال اقتحام المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، بالتزامن مع مداهمة منازل في بلدتي سعير والشيوخ.

ووفقا للمصادر الفلسطينية، فقد اقتحم الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية وقرية اللبن الشرقية في نابلس وبلدتي دير جرير وكفر مالك في رام الله.