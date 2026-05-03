أبوالغيط يفتتح فعاليات الاجتماع الاستثنائي لمجلس اتحاد الغرف العربية

افتتح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فعاليات "الاجتماع الاستثنائي لمجلس اتحاد الغرف العربية"، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



هذا وتم تنظيم هذه الفعالية من قبل قطاع الشئون الاقتصادية واتحاد الغرف العربية بمشاركة رفيعة المستوى من قبل الدكتور سمير ماجول – رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (رئيس الدورة الحالية للاتحاد)، وكذلك الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، ورؤساء الغرف القطرية العربية ومنسوبيها وقطاعات الأعمال بالدول العربية، بالإضافة إلى عدد من الأمناء العاميين وممثلي الغرف التجارية العربية المشتركة.

يأتي الاجتماع لبحث آليات التعامل مع الأحداث الراهنة بالمنطقة العربية وتداعياتها على الاقتصادات العربية، وتعزيز أطر التعاون العربي بما يسهم في تحصينه من الصدمات، واستشراف المسارات المستقبلية للقطاع الخاص العربي للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

هذا وأكد السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، على أهمية انعقاد هذه الاجتماع في إطار مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بدعم الاقتصادات العربية المتضررة، كما ركزت المناقشات على دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة من أجل دعم الاقتصادات العربية.



كما تطرق إلى اهتمام الدول العربية بدعم القطاع الخاص العربي لكونه ركيزة للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لما له من دور هام وأساسي خاصة في إطار الجهود المبذولة على المستوى الجماعي للتنمية المستدامة لشعوب الدول العربية، وكذلك لتطوير الأداء الاقتصادي في ظل الازمات والمتغيرات الإقليمية والدولية الحالية.

كما أشار إلى الدور الهام الذي تلعبه الغرف القٌطرية والغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة في عدد من الدول باعتبارها منبرا هاما لدعم التعاون العربي الأجنبي المشترك في كل القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.