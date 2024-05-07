افتتاح معرض صنع في مصر بقرية زاوية غزال بدمنهور

افتتح محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، معرض "صنع في مصر" للمنتجات والصناعات اليدوية بالمقر القديم للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال، والذي من المقرر أن يستمر لمدة شهر ويبدأ العمل به من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وأكد "كجك"، أن المعرض يهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية لتوفير فرص عمل للشباب، لترويج المنتجات لصالح العارضين وتحقيق جدوى اقتصادي بدون أي التزامات مالية عليهم.

وتفقد رئيس المركز والمدينة، أقسام المعرض والذي يضم 35 جناحًا متنوعا لعرض "ملابس، ومشغولات جلدية، ومشغولات يدوية، وأحذية، وملابس، وفخار، ومشغولات خشبية، وإكسسوارات، وتصنيع وبيع منظفات، وتصنيع وبيع عطور، تصنيع وبيع مفروشات، وتصنيع وبيع خردوات، أعشاب طبية، وفساتين مناسبات، وتصنيع وبيع الفخار، وتصنيع وبيع المشغولات الخشبية".

وأشاد "كجك"، بجودة وتنوع المعروضات، لافتاً إلى أن المعرض يعد فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والصناعات، ودعم الشباب من خلال توفير المكان لبيع وعرض منتجاتهم بالمجان، وسيتم التوسع خلال الأيام القادمة في افتتاح مثل تلك المعارض بقرى دمنهور.

ورافق رئيس المركز، خلال الافتتاح عبد القادر النشار مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وعبير عبد القادر مدير إدارة الرقابة والمتابعة، وحمدي الشرقاوي رئيس قرية زاوية غزال.



