الرئيس الصيني يتعهد بعدم نيسان قصف الناتو للسفارة الصينية في بلجراد

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، بعدم نيسانالقصف المميت الذي شنه حلف شمال الأطلسي (ناتو) للسفارة الصينية في بلجراد، وذلك خلال رحلة أوروبية من شأنها أن تؤدي إلى تضخيم التصدعات الخاصة بدعم المنطقة للولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شي قوله في مقال نُشر اليوم الثلاثاء بصحيفة "بوليتيكا" اليومية الأقدم في صربيا: "لقد قام الناتو قبل خمسة وعشرين عاما، بقصف السفارة الصينية في يوغوسلافيا، بشكل صارخ، ما أسفر عن مقتل 3 صحفيين صينيين".

وأضاف: "يجب ألا ننسى ذلك أبدا.. لن نسمح لمثل هذا التاريخ المأساوي بأن يكرر نفسه قط."

جدير بالذكر أنه خلال قصف الحلف الدفاعي ليوغوسلافيا في عام 1999، تسببت الصواريخ الأمريكية في مقتل ثلاثة صحفيين صينيين، في ضربة وصفها البيت الأبيض في وقت لاحق بأنها "خطأ"، وأرجعها إلى الخرائط الخاطئة.

وأثار هذا الحدث احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للولايات المتحدة في أنحاء الصين، كما عزز عدم ثقة بكين في الجماعات التي تقودها الولايات المتحدة مثل الناتو.