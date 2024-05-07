الرئيس التركي وأمير الكويت يبحثان تعزيز العلاقات وآخر المستجدات الإقليمية والدولية

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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي يزور تركيا حاليا، العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

كما بحث الجانبان، خلال جلسة مباحثات رسمية، أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وشهد الرئيس التركي، وأمير دولة الكويت مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين، في مجالات متنوعة، من بينها الاستثمار والإسكان والبنى التحتية، والصناعات الدفاعية.