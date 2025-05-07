الزعيم الكوري الشمالي يتفقد مصانع الذخيرة ويدعو إلى زيادة الإنتاج

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ذكرت تقارير، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تفقد مصانع الذخيرة التي تنتج القذائف، داعيا إلى زيادة إنتاج القذائف لتوسيع القوة القتالية للقوات المسلحة في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، إن كيم تفقد شركات الذخيرة الكبرى التابعة للمفوضية الاقتصادية الثانية.

وأعرب كيم، عن ارتياحه الشديد، قائلا إن المرافق نجحت في التحديث إلى مستوى عالٍ، كما نمت قدرتها على إنتاج القذائف بشكل متسارع.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن إنتاج مصانع الذخيرة من القذائف زاد بمقدار أربعة أضعاف متوسط المستوى السنوي،​وحوالي ضعف مستوى عام الذروة.

ويُفسر تأكيد كيم على زيادة إنتاج القذائف، على أنه يشير إلى نيته الحفاظ على الدعم العسكري لروسيا مع ضمان الفوائد السياسية والعسكرية والاقتصادية.