الجامعة العربية تستضيف الاجتماع الـ16 للجنة خبراء الكهرباء

بدأت، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ16 للجنة خبراء الكهرباء، بمشاركة خبراء الكهرباء من الدول الأعضاء.

هذا ويناقش الاجتماع بنود جدول أعماله وأهمها السوق العربية المشتركة للكهرباء، والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

و من جهته، أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، على أهمية اجتماع لجنة خبراء الكهرباء في هذا التوقيت بعد مصادقة بعض الدول على الاتفاقية العامة للسوق العربية المشتركة للكهرباء التي لقت اقبالاً وترحيباً واسعاً من قبل دول الأعضاء، وسيدخل السوق حيث النفاذ خلال فترة وجيزة.

كما أكد على ضرورة تشكيل أمانة للسوق العربية المشتركة للكهرباء ولجانها المتخصصة.

وأشار إلى أن من بين الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال لجنة خبراء الكهرباء المنتدى العربي حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية والذي سيعقد في شهر ديسمبر القادم بالتعاون بين الهيئة العربية للطاقة الذرية وأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء والهيئة الطاقة الذرية الأردنية.