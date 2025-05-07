دي يونج: وداع دوري الأبطال محبط وعلينا التركيز على لقب الدوري

عبر فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، عن شعوره بالإحباط بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد إنتر ميلان، مشبهاً هذا الإقصاء بالشعور الذي عاشه في 2019 مع أياكس، حينما ودع البطولة في لحظات درامية.

وودع برشلونة البطولة بعد التعادل 3-3 في مباراة الذهاب والهزيمة 4-3 في الإياب، حيث سجل فرانشيسكو أتشيربي هدفاً في الدقيقة 93 ليفرض التمديد، وفي الوقت الإضافي أحرز دافيدي فراكيسي هدف التأهل لإنتر ميلان.

بعد المباراة، قال دي يونج: "إنها خيبة أمل، وشعور بالاحباط في هذه اللحظة."

وأشار اللاعب الهولندي إلى أنه لا يزال يتذكر مرارة 2019، عندما كان مع أياكس، حيث تمكن الفريق من إقصاء ريال مدريد في مفاجأة تاريخية، ليواجه بعدها هزيمة أمام توتنهام في نصف النهائي بعد "هاتريك" من لوكاس مورا.

وأضاف: "لقد قدمنا مسيرة رائعة كما فعلنا في العديد من المباريات هذا الموسم، لكن تلقي الهدف في الدقيقة الأخيرة، ثم في الوقت الإضافي، كان مؤلماً للغاية."

وتابع: "نحن قلنا فقط إنه يجب علينا الاستمرار في اللعب كما فعلنا في الشوط الأول. لم نسجل، لكنني أعتقد أننا كنا أفضل منهم. هم فريق قوي، ولذلك يجب أن نحترمهم. استمرينا في اللعب وتمكنا من التقدم، لكننا سمحنا لهم بالعودة في اللحظة الأخيرة. إنه شعور مرير جداً."

رغم الحزن الكبير الذي يشعر به، رفض دي يونغ أن يتعمق في مراجعة المباراة بشكل كامل، مؤكداً أنه لا يريد العودة لمراجعة تفاصيل الخروج المؤلم.

وأختتم تصريجاته قائلًا: "الآن، يتعين على برشلونة أن يواصل التطلع للأمام، حيث سيواجه تحدياً كبيراً في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، ويستعد لخوض الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم الأحد المقبل ..هذه المباراة تمثل فرصة ذهبية للتقريب من الفوز بالبطولة المحلية وضمان إضافة إنجاز جديد لموسم مليء بالتحديات".