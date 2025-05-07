الأهلي يدرس مقترحات متبادلة مع السفارة الأمريكية بشأن مواجهة إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية

استقبل نادي الأهلي اليوم الأربعاء وفدا من السفارة الأمريكية ترأسه روبين هاروتينيان، الوزير المفوض لشؤون الدبلوماسية العامة بسفارة الولايات المتحدة، برفقة كل من توم تانر نائب المتحدث باسم السفارة، وماري كاثرين نائبة الملحق الثقافي، وسارة مسعد، وأحمد لطفي، ومحمود رحيم من القسم الثقافي بالسفارة.

وأشار الأهلي في بيان رسمي "كان على رأس المستقبلين من النادي خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي «أمين الصندوق»، ومعه كل من جمال جبر مدير الإعلام، وخالد مرسي مدير مقر الجزيرة، وأمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ونيرة علي مدير عام التسويق بالشركة، وشريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس الإدارة".

وأضاف البيان "جاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز سبل التعاون على هامش مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام بالولايات المتحدة في يونيو المقبل.

ومن جانبه رحب خالد مرتجي بالضيوف، وأكد على تقدير مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لهذه الزيارة، التي تأتي في توقيت خاص قبل سفر الأهلي للولايات المتحدة للمشاركة في مونديال الأندية.

وأكد مرتجي على أن الأهلي سعيد بما لاقاه من تعاون من السفارة الأمريكية والمعاونة في استخراج تأشيرات السفر وتسهيل الأمور الإدارية، وأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من هذا التعاون.

في المقابل عبر روبين هاروتينيان عن ترحيبه بتواجد النادي الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بالتعاون والتنسيق لتنظيم فعاليات مشتركة بين النادي الأهلي والسفارة الأمريكية بالقاهرة، تليق بالمشاركة التاريخية للنادي في هذا الحدث الرياضي العالمي.

ووجه وفد السفارة الأمريكية الدعوة لوفد الأهلي للتنسيق والتعاون بشأن المباراة الافتتاحية مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، وكذلك التعاون مع إدارة الإعلام بالنادي وإعداد محتوى مشترك للسوشيال ميديا بين الناديين.

كما اقترح أيضا عددا من المبادرات الداعمة لمشاركة الأهلي، من بينها تنظيم دورات رياضية تعليمية لوفد رياضي يحدده النادي، إلى جانب التنسيق للسماح لأعضاء الجالية الأمريكية وأعضاء السفارة بحضور مباريات البطولة، بما في ذلك المباراة الافتتاحية، في مقرات النادي المختلفة.