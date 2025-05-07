ترامب: لم يتبق سوى 21 محتجزا إسرائيليا على قيد الحياة في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتبق سوى 21 محتجزا إسرائيليا على قيد الحياة في غزة.

وأوضح ترامب، للصحفيين في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، بعد لقائه برئيس الوزراء الكندي مارك كارني: "قالوا إن 24 فقط على قيد الحياة، وأنا الآن أصحح... أقول 21 لأنه حتى اليوم، أصبح العدد 21. وقد مات ثلاثة. لذا فإن هذا الوضع مروع"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف: "هؤلاء شباب، والشباب لا يموتون. يموت كبار السن، لكن الشباب لا يموتون في مثل هذه الظروف"، دون أن يوضح مصدر معلوماته أو يكشف عن هويات من يُعتقد أنهم لقوا حتفهم".

ورغم التصريحات التي أثارت اهتماما واسعا، فإن وسائل إعلام إسرائيلية سارعت إلى التأكيد على أنه لا يوجد حتى الآن أي تأكيد رسمي في إسرائيل بشأن صحة ما قاله ترامب.