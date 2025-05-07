أكد جوردي رورا المدير الفني السابق لفريق برشلونة الإسباني ومدير أكاديمية برشلونة السابق، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي أحد أبرز اللاعبين على مستوى العالم حاليًا.

وقال رورا في تصريحات لبرنامج «الرقم 10» على القناة «الأولى»: " محمد صلاح اعتقد أن يشبه ليونيل ميسي منذ بدايته، اعتقد أن الاثنين مروا فترة صعبة حتى الوصول لهذا المستوى، كما أنه يشبه ميسي في الاستمرارية بالتالق".

وعن عمر مرموش قال: " مرموش لاعب جيد منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي وهو يقدم مستويات عظيمة مع الفريق، وبالطبع هو لاعب استثنائي واضاف الكثير مع الفريق".

وبسؤاله هل كنت تتمنى انضمام محمد صلاح إلى برشلونة قال: " تمنيت أن أشاهد صلاح في صفوف برشلونة وأعتقد أن اي نادي في العالم يتمنى ضم لاعب مثل صلاح".

وأنهى حديثه عن صلاح قائلًا: " كنت أتمنى التعاقد مع محمد صلاح لانه لاعب قادر على صناعة الفارق مع أي نادي في العالم".