سلطات فلوريدا تقتل 3 دببة سوداء بعد هجوم مميت على رجل وكلبه

قتلت السلطات البيئية في ولاية فلوريدا الأمريكية 3 دببة سوداء في جنوب غرب الولاية، عقب هجوم مميت أودى بحياة رجل وكلبه في اليوم السابق، بحسب ما أعلن مسؤولون يوم الثلاثاء.

وقالت لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا، في بيان، إن عينات الحمض النووي من الدببة الثلاثة ومن موقع الهجوم أُرسلت إلى مختبر في مدينة جينسفيل لتحليلها وتحديد ما إذا كان أحد هذه الحيوانات هو من هاجم روبرت ماركل 89 عاما بالقرب من منزله في وقت مبكر من صباح الإثنين.

وقع الهجوم في منطقة ريفية شرقي مدينة نيبلز، جنوب منطقة إدارة الحياة البرية بيج سايبريس.

وأضاف المسؤولون أن عناصر الحياة البرية قاموا بتأمين المنطقة ونصبوا عدة فخاخ وكاميرات ليلية مساء الإثنين. ومن باب الحيطة، دعت السلطات السكان إلى توخي الحذر وتجنب الاقتراب من المنطقة.

يُذكر أن دببة فلوريدا السوداء، التي كانت مهددة بالانقراض سابقا، بدأت في السنوات الأخيرة بالتجول بشكل متزايد داخل الأحياء السكنية والممتلكات الخاصة، خاصة في المناطق الريفية شمال ووسط الولاية.