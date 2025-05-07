تشكيل هجومي لمودرن سبورت أمام الجونة

أعلن عبد الحق بن شيخة، مدرب نادي مودرن سبورت، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة في بطولة الدوري.

ويلعب الجونة مع مودرن سبورت، مساء اليوم الأربعاء، على استاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل مودرن كالتالي: "أحمد أيمن، محمود رزق، علي الفيل، معتز زدام، محمد مسعد، محمد صبري، كريم السعيد، محمد هلال، أرنولد إيبا، علي فوزي، أحمد يوسف".

على مقاعد البدلاء: "وليد فرج، عبد الله حافظ، أحمد السيد، عبد الرحمن أسامة، فريجي تشيما، خالد رضا، محمد مجدي عبد الفتاح، عبد الرحمن رشدان".