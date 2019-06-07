أقدم وأعمق بحيرات المياه العذبة في العالم التي أدرجتها منظمة التراث العالمي "اليونسكو" منذ عام 1996، عادة مايلتقط لها المصورين صورًا تبرز الأماكن الرائعة فيها لإبراز جمالها.

بحيرة بايكال.. تقع في سيبيريا وتبلغ مساحتها 1700 متر، وهي من أعمق بحيرات المياه العذبة في العالم وأحد أماكن جذب هواة التزحلق عالجليد، ويعود تاريخها لما يقارب 25 مليون عام، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

تحتوي البحيرة على 20% من المياه العذبة غير المتجمدة في العالم، وتُعد موطن لنمو نباتات وحيوانات نادرة، وتتحول البحيرة في فصل الشتاء إلى أرض عجائب شتوية، وتتجمد المياه في منتصف البحيرة على شكل البقع وفقاعات مغلقة في الجليد.

وتظهر الفقاعات بواسطة غاز الميثان، الذي تطلقه الطحالب الموجودة أسفل البحيرة، ثم تتجمد عند الاقتراب من سطح الماء، مما يخلق منظر طبيعي رائع، حسبما ذكر علماء وكالة ناسا.

ونقاء المياه يجعل الرؤية واضحة للجميع ويمكن رؤية الشرائط والفقاعات تحت الماء، أثناء تجميدها، وتتشكل الأمواج المتجمدة أيضًا على طول الشاطئ في ظاهرة تُعرف باسم "تكديس الجليد".

وتتجمد البحيرة خلال فصل الشتاء في روسيا بداية من شهر يناير مع انخفاض درجات الحرارة إلى - 30 درجة مئوية، حيث تصل طبقات الجليد إلى 30 بوصة.

وتحتوي البحيرة على تأمين عالي واهتمام كبير، حيث إنه من غير القانوني السير بالسيارات على سطح البحيرة المتجمد دون تصريح، لأنه يتطلب تدريبًا متخصصًا في القيادة والطوارئ؛ قد تؤدي الثغرات التي يبلغ طولها أمتار في الجليد والشقوق إلى توقف السيارات وتغرقها على طول 400 ميل.