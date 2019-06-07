وفاء عامر والإبراشي يقدمان واجب العزاء في الفنان الراحل محمد نجم

يقام الآن عزاء الفنان القدير محمد نجم، بمسجد عمر مكرم في منطقة التحرير، ويتلقى العزاء ولده والفنان عمرو عبد الجليل شقيق زوجة الراحل.

وحرص على الحضور لتقديم واجب العزاء كلًا من الفنانين، وفاء عامر وطاىق عبد العزيز ومحمد أبو داود، والإعلامي وائل الإبراشي.

يذكر أن الفنان محمد نجم، قد توفاه الله في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز الـ75 عامًا، بعد صراع مع المرض، أثر تعرضه لجلطة دماغية نقل بسببها إلى أحد المستشفيات بحي الدقي، قبل أسبوعين، وخضع للعلاج بالعناية المركزة، وشيعت الجنازة بعد صلاة العصر في اليوم نفسه من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.