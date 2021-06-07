إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على علاج جديد لمرض الزهايمر

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الاثنين، على استخدام عقار "aducanumab" التجريبي لعلاج الحالات المبكرة من مرض "الزهايمر".

وأشارت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية إلى أن القرار جاء على الرغم من استنتاج لجنة استشارية من إدارة الغذاء والدواء في العام الماضي أنه لا توجد أدلة كافية لدعم فعالية العلاج، موضحة أن الدواء تم تطويره للمرضى الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف وليس الخرف الشديد، ويهدف إلى إبطاء تقدم مرض ألزهايمر، وليس فقط تخفيف الأعراض.

ولفتت الشبكة إلى أن الإدارة لم توافق على علاج جديد لمرض الزهايمر منذ عام 2003، وأن الموافقة الحالية تمت في إطار برنامج الإدارة لـ"الموافقة المسرعة"، والذي يسمح بإعطاء موافقة مبكرة لعقار خاص بمرض خطير أو يهدد الحياة، حتى وإن كان هناك حاجة إلى دراسة أعمق لمدى فوائد هذا العقار.

ونقلت الشبكة عن مدير مركز إدارة الغذاء والدواء لتقييم الأدوية والبحوث الدكتورة باتريزيا كافازوني قولها "إن الإدارة قررت استخدام "الموافقة المسرعة" بعدما خلصت إلى أن فوائد العقار لمرضى الزهايمر تفوق مخاطره".