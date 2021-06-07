زعيمة ميانمار السابقة أونج سان سو تشي تحاكم اعتبارا من الاثنين المقبل

تحاكم زعيمة ميانمار السابقة أونج سان سو تشي، التي أطاح بها انقلاب عسكري في الأول من فبراير الماضي، اعتباراً من الاثنين المقبل في بورما، وفق ما أفادت محاميتها اليوم الاثنين.

وقالت المحامية مين مين سو، بعدما التقت في العاصمة نايبيداو الزعيمة السابقة التي تخضع للإقامة الجبرية منذ الانقلاب، "ستكون لدينا شهادات من الطرف المدعي ومن الشهود اعتباراً من الاثنين 14 يونيو"، وأضافت أن أونج سان "طلبت أن يبقى الجميع بصحة جيدة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

تواجه زعيمة ميانمار السابقة الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991، والتي وُجّهت إليها تهم 6 مرات منذ توقيفها، اتهامات كثيرة بدءاً بحيازة أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني إلى التحريض على اضطرابات عامة وانتهاك قانون بشأن أسرار الدولة.

ومنذ الانقلاب، تشهد ميانمار تظاهرات احتجاجية شبه يومية ترافقها حركة عصيان مدني وطنية.

وقتل قرابة 850 مدنياً جراء قمع حركة الاحتجاج، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين. وأونج سان سو تشي هي من بين أربعة آلاف شخص اعتقلوا منذ الانقلاب.

ولم يتمكن فريق الدفاع عن سو تشي (75 عاماً) من الاجتماع معها سوى مرتين منذ الانقلاب. وظهرت الزعيمة السابقة علنا في 24 مايو الماضي، للمرة الأولى منذ وضعها قيد الإقامة الجبرية، عندما مثلت أمام القضاء في نايبيداو وبدت "بصحة جيدة"، بحسب محاميتها مين مين سو.

وتهدد المجموعة العسكرية الحاكمة بحلّ حزب سو تشي السياسي، الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، الذي حقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية عام 2020، متحدثة عن وجود عمليات تزوير في الاقتراع.