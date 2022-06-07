أعلنت شركة "آبل" طرح ميزة جديدة "اشترِ الآن.. وادفع لاحقاً" لهواتف آيفون، بجانب إعادة تصميم لشاشة قفل هواتف آيفون.



وأوضحت "آبل" -خلال مؤتمرها العالمي للمطورين، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية- أنها ستتنافس بخاصية "الشراء الآن والدفع لاحقاً" مع شركات مثل "كليرباي" و"كلارنا" من خلال السماح للمستخدمين بالحصول على قرض بدون فوائد لمدة أربعة أشهر على أية مدفوعات تحدث باستخدام خدمة تطبيق الدفع الخاص بها، "آبل باي".



كما ستعقد شراكة مع منصة التجارة الإلكترونية "شوبيفاي" للسماح للمستخدمين بتتبع سير طلباتهم في تطبيق محفظة آبل.



وستقتصر ميزة الشراء الآن والدفع لاحقاً على الولايات المتحدة عندما يُتَاح نظام التشغيل "آي أو إس 16" في الخريف.



وتعيد الشركة أيضاً تصميم شاشة قفل هواتف "آيفون"، في أكبر إعادة تصميم مرئي تلقاه نظام التشغيل لأجهزة آيفون منذ طرح "آيفون إكس". وتقدم الشركة إصداراً جديداً من الحواسيب المحمولة "ماك بوك إير" مبني حول شريحتها الخاصة "إم2".



وذكرت شركة "آبل" أنَّ رقائق "إم2" الجديدة أسرع بنسبة 40% من الجيل السابق، لكنها لا تزال تعمل ببطارية تدوم 18 ساعة، ودون الحاجة إلى مروحة. وستأتي الحواسيب بشاحن "يو إس بي" بفتحتين، وستتوفر اعتباراً من الشهر المقبل.



وقال رئيس هندسة البرمجيات في شركة آبل، كريج فيديريجي، إنَّ إعادة التصميم قدمت "مجموعة رائعة من ميزات التخصيص الجديدة التي ستجعل تجربتك حماسية وفريدة على نحو مدهش".



وستُتاح الميزات الجديدة لأجهزة آيفون القديمة، لكن من المحتمل أن تعمل تزامناً مع طرح "آيفون 14" القادم، الذي يشاع أنه يحتوي على ميزة "دائماً في وضع العرض" always-on display.



وإلى جانب إعادة التصميم المرئي، سيتضمن نظام التشغيل "آي أو إس 16" عدداً من الميزات الجديدة الأخرى.