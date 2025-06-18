الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان إحدى المناطق في طهران

وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لسكان إحدى المناطق في طهران من أجل إخلائها لأنه يعتزم قصفها.



وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على "تلغرام": "إنذار عاجل إلى السكان والعاملين والمتواجدين في مربع 18 في طهران في المنطقة التي يتم عرضها في الخارطة المرفقة: في الساعات المقبلة سيعمل جيش الدفاع في المنطقة وفق ما عمل في الأيام الأخيرة في أنحاء طهران لمهاجمة بنى عسكرية تابعة للنظام الإيراني".

‏وأضاف: "يا مواطني إيران، من أجل سلامتكم وأمنكم، نرجوكم اخلاء المنطقة المحددة في المربع 18 وفق الخارطة. تواجدكم في هذه المنطقة يعرض حياتكم للخطر".