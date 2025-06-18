 الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان إحدى المناطق في طهران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان إحدى المناطق في طهران

وكالات
نشر في: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 2:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 2:43 ص

وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لسكان إحدى المناطق في طهران من أجل إخلائها لأنه يعتزم قصفها.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على "تلغرام": "إنذار عاجل إلى السكان والعاملين والمتواجدين في مربع 18 في طهران في المنطقة التي يتم عرضها في الخارطة المرفقة: في الساعات المقبلة سيعمل جيش الدفاع في المنطقة وفق ما عمل في الأيام الأخيرة في أنحاء طهران لمهاجمة بنى عسكرية تابعة للنظام الإيراني".

‏وأضاف: "يا مواطني إيران، من أجل سلامتكم وأمنكم، نرجوكم اخلاء المنطقة المحددة في المربع 18 وفق الخارطة. تواجدكم في هذه المنطقة يعرض حياتكم للخطر".

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