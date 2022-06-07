السعودية تؤكد حرصها على دعم الجهود الأممية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، حرص المملكة على دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.



واستعرض مجلس الوزراء السعودي -خلال جلسة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية- نتائج الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، والاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وأوكرانيا، وما عكسه هذان الاجتماعان من موقف خليجي موحد تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها، وخاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي للدول المتضررة والعالم.



وأكد المجلس أن المملكة العربية السعودية بذلت منذ تأسيسها جهودا كبيرة في الوساطة بين الدول لحل النزاعات، مجددا حرص المملكة على دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية؛ بما ينعكس على أمنه واستقراره.