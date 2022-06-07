 سفير باكستان لدى روسيا: نبحث إمكانية زيارة وزير خارجيتنا إلى موسكو - بوابة الشروق
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سفير باكستان لدى روسيا: نبحث إمكانية زيارة وزير خارجيتنا إلى موسكو

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 8:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 8:54 ص

أعلن السفير الباكستاني لدى موسكو شوكت علي خان، أن إسلام آباد وموسكو تبحثان إمكانية زيارة وزير الخارجية الباكستاني الجديد بيلاوال بوتو زرداري إلى موسكو.
وقال خان -وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/- إن "البلدين يجريان مفاوضات بشكل دائم حول إمكانية تنظيم هذه الزيارة، لكن لا توجد هناك حتى الآن أي معلومات ملموسة".
يذكر أن" بيلاوال بوتو زرداري" قد أدي اليمين الدستورية وزيرا لخارجية باكستان في نهاية أبريل الماضي، وبيلاوال هو نجل رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو، التي قتلت في هجوم إرهابي أثناء مظاهرة عام 2007، وحفيد رئيس الوزراء السابق ذو الفقار علي بوتو.


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