 إحصائية: الإصابات المؤكدة بجدري القرود في الولايات المتحدة تصل إلى 12 ولاية - بوابة الشروق
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إحصائية: الإصابات المؤكدة بجدري القرود في الولايات المتحدة تصل إلى 12 ولاية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 6:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 6:30 ص

أظهرت إحصائية صادرة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن حالات الإصابة بجدري القرود مستمرة في الزيادة، وتأكد وجودها في 12 ولاية، بالإضافة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأشارت الإحصائية إلى أن 31 مواطنا أمريكيا تعرضوا للعدوى بالمرض، أو يفترض أنهم تعرضوا له بعد أن بينت الفحوص إصابتهم بأحد فيروسات "أورثوبوكس"، وهي الأسرة الفيروسية التي ينتمي إليها جدري القرود.
يذكر أن ولاية نيويورك تضم أعلى عدد من الحالات "7"، تليها ولاية كاليفورنيا "4"، ثم فلوريدا "4"، ثم كولورادو "3"، وإلينوي "2"، ثم يوتا "2"، وتتساوى واشنطن بحالة واحدة مع كل من جورجيا وبنسلفانيا وهاواي وماساتشوسيتس.

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