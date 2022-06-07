لجنة إيراد النهر تبحث السيناريوهات المختلفة للتعامل مع فيضان النيل المقبل

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تابع وزير الري، الدكتور محمد عبد العاطي، خلال الاجتماع الدوري لللجنة إيراد نهر النيل، الموقف المائي بمختلف أنحاء الجمهورية؛ لضمان تحقيق المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والاطمئنان على جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارى بمختلف المحافظات

وبحسب بيان للوزارة الثلاثاء، فإن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وتوفير الاحتياجات المائية لجميع المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية (فصل الصيف).

ووجه وزير الري بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح.

وقال الدكتور عبد العاطي إن الوزارة تستهدف توفير الإحتياجات المائية بكفاءة، والتعامل الفوري لحسم أي شكاوى من المنتفعين.

وأشار البيان إلى أن أجهزة الوزارة تتابع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحدد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وتبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل.

تنعقد لجنة إيراد النهر بشكل دوري، برئاسة وزير الري وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي؛ بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.