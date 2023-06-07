السفيرة الأمريكية في برلين عن المناورة الجوية بألمانيا: هذه إشارة إلى بوتين

أعربت سفيرة الولايات المتحدة في العاصمة الألمانية برلين إيمي جوتمان، عن اعتقادها بأن المناورة الجوية المشتركة المزمع القيام بها في ألمانيا "اير دفيندر (المدافعون الجويون) 2023"، ستكون بمثابة إشارة إلى قوة حلف شمال الأطلسي (ناتو) موجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال مؤتمر صحفي مع ممثلين عن سلاح الجو الألماني والأمريكي في برلين، قالت جوتمان اليوم الأربعاء: "سيثير دهشتي للغاية ألا يدرك أي زعيم في العالم ما توضحه هذه (المناورة) فيما يتعلق بروح هذا الحلف أي قوة هذا الحلف. وهذا يشمل السيد بوتين أيضا".

ويجري التدريب في الفترة بين 12 و23 يونيو الجاري تحت قيادة ألمانية وستشارك فيه وفقا لتصريحات سلاح الجو الألماني 25 دولة غالبيتها من الحلف الأطلسي بـ250 طائرة و10000 جندي منهم 2600 جندي أمريكي؛ وهو أكبر تدريب جوي في تاريخ الناتو.

ويجري التخطيط لتنفيذ نحو 2000 طلعة جوية في هذا التدريب.

وأشادت جوتمان أيضا بالدور القيادي الألماني في المناورة وقالت: "هذا أمر مهم للغاية. نحن ممتنون للغاية".

كانت فكرة إجراء هذه المناورة مطروحة بالفعل منذ عام 2018 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية لكن قبل فترة طويلة من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في ربيع 2022.

وجرى التحضير لهذا التدريب على مدار شهور عديدة.