فاروق حسني في أولى الكلمات المسجلة بحفل المتحف المصري الكبير: كنت أعيش من أجل هذه اللحظة

قال الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، في كلمة مسجلة عُرضت في مستهل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، إنه يشعر بأنه يعيش في "حضرة الأحلام" بعد أن تحققت اللحظة التي انتظرها طويلاً.

وأضاف حسني: "كنت أعيش من أجل هذه اللحظة التي انتظرها يوماً بعد يوم، حتى رأيتها بهذا الجلال والبهاء، حيث تتجلى الحضارة في أبهى صورها".

وأكد أن "لقاء الإبداع بالإبداع دليل على استمرارية الروح المصرية التي لا تنطفئ"، موجهاً التحية والتقدير إلى الرجال المخلصين الذين وقفوا خلف هذا الإنجاز.

واختتم كلمته قائلاً: "الماضي يصافح الحاضر المبدع.. هذه هدية مصر للعالم لتضيء المستقبل".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

ويُشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة.

ويمتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.